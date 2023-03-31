علي البلوشي: التعيينات القيادية تؤسس لمرحلة جديدة

أبوظبي (وام)

أكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بتعيين كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي تؤسس لمرحلة جديدة من التطور والرفعة لدولة الإمارات، لتتواصل مسيرة الإنجازات وتحقيق النجاحات التي تظل بها راية الوطن خفاقة شامخة.

وتقدم البلوشي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيوخ على ثقة القيادة الرشيدة بهم.