سعيد العامري: قيادات وطنية تحمل إرث زايد وفكره

أبوظبي (الاتحاد)

قال سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «نبارك لقادتنا وشعب الإمارات العظيم الثقة الغالية التي منحها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لقيادات الدولة وإمارة أبوظبي وذلك بمناسبة تعيين صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً لعهد أبوظبي».

وأكد أن قرارات القيادة الرشيدة تعكس الرؤية الثاقبة لقائد مسيرة الازدهار، وتطلعات سموه نحو ترسيخ مستقبل مشرق للأجيال الحالية والقادمة.

وأوضح العامري أن هذه القرارات تمثل بداية متجددة لمسيرة العطاء والإنجازات وبناء المؤسسات وتعزيز مقومات مجتمع عصري متطور، واقتصاد مستدام، وحياة كريمة تحقق أعلى درجات السعادة والرفاهية للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.

وأشار العامري إلى أن القرارات السامية شملت قيادات وطنية تحمل إرث زايد وفكره، وتستلهم الرؤية الثاقبة والعزم من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، نسأل الله لسموهم التوفيق والسداد في خدمة وطننا وشعبنا، ونجدد العهد على الالتزام بالولاء لقيادتنا الرشيدة والبذل والعطاء لوطننا الغالي.