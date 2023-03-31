رئيس وأعضاء «الوطني»: قرارات رئيس الدولة تاريخية

منى الحمودي (أبوظبي)

اعتبر رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، التعيينات الصادرة في الإمارات، أمس الأول، قرارات تاريخية من شأنها ترسيخ عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقالوا: «إن من شأن تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ العمل الاتحادي»، مشيرين إلى ما يتمتع به سموه من صفات قيادية ورؤية حكيمة لمستقبل دولة الإمارات. وأضافوا أن «الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو رئيس الدولة وبمباركة إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تأكيد على ما يتمتع به سموه من مزايا وخصال جعلته أهلاً لهذه المسؤولية الوطنية الكبيرة». في سياق متصل، اعتبر رئيس وأعضاء المجلس أن تعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، انعكاس للفكر المتفرد والحكمة الاستثنائية والرؤية القيادية الفذة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تقوم على رفد مسيرة النهضة في البلاد بجيل من القيادات الوطنية التي تحمل إرث وفكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكانت على الدوام عوناً وسنداً لقيادات الدولة في كل مراحل تطورها. ولفتوا إلى البصمات الواضحة والمؤثرة لسموه في مختلف مجالات العمل الوطني، وتحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال العمل التنفيذي.

مرحلة جديدة

هنأ ‏معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة تعيينه نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله. وأعرب معاليه عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مشيداً بجهوده الكبيرة خلال المسيرة الاتحادية المباركة لدولة الإمارات والتي ساهم خلالها في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومساهمته في رفعة الوطن والازدهار في كافة المسؤوليات التي تولاها.

وقال معاليه: «إن الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبمباركة إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تأكيد على ما يتمتع به سموه من مزايا وخصال جعلته أهلاً لهذه المسؤولية الوطنية الكبيرة».

وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد تحتَ قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرحلة جديدة من الإنجازات، وستتواصل معها بإذن الله مسيرة بناء الدولة والإنسان، وستظل الإمارات دولة الخيرِ والتسامح، ودولة الأمن والأمان، باذلة كل جهد لما فيه خيرُ الإنسانية جمعاء.

وهنأ معالي صقر غباش، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينهما نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي.

وأعرب معاليه عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بمناسبة ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لهما التوفيق والسداد في دعم جهود صاحب السمو حاكم أبوظبي والمساهمة في تعزيز منجزاتها وتحقيق المزيد من الازدهار في كافة المجالات..

كما عبر معاليه عن تمنياته لسموهم بالنجاح والتوفيق، سائلاً المولى عز وجل أن يمدهم بعونه وتوفيقه من أجل مواصلة مسيرة الخير والتقدم والعطاء، وأن يكلل خطواتهم بالسداد والنجاح لما فيه خير وازدهار الوطن الغالي تحت راية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

كما هنأ معاليه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه ولياً للعهد لإمارة أبوظبي. وأعرب عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في ولاية العهد، لتواصل إمارة أبوظبي مزيداً من التقدم في المجالات كافة، وتحقيق المزيد من الازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

مسيرة حافلة

عبرت ناعمة عبدالله الشرهان عن تمنياتها لسموهم بالنجاح والتوفيق، سائلة المولى عز وجل أن يمدهم بعونه وتوفيقه من أجل مواصلة مسيرة الخير والتقدم والعطاء، وأن يكلل خطواتهم بالسداد والنجاح لما فيه خير وازدهار الوطن الغالي تحت راية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وتابعت قائلة «نسأل الله تعالى أن يوفق قيادتنا الرشيدة لما فيه خير الإمارات ورفعتها وازدهارها، وأن يكتب لها النجاح في المسؤوليات والمهام كافة، وأن يحقق تطلعات قيادتنا وكل ما يصبو إليه شعب الإمارات».

رؤية قائد

وقالت شذى سعيد النقبي: «إن هذه القرارات تعكس الاستراتيجية المستقبلية لدولة الإمارات بما يخدم رؤية قائدنا رئيس الدولة، حفظه الله، وترتقي بسياستها نحو الريادة والتميّز، وبدورنا نجدّد العهد والولاء لقادتنا وللوطن، ونبايعهم على السمع والطاعة، والولاء والمحبة».

خدمة الوطن

من جهته، قال ناصر محمد اليماحي: «أبارك للقيادة الرشيدة هذه القرارات الاستراتيجية التي تأتي في سبيل استمرار مسيرة الخير والبناء وترسيخ مبادئ قيام دولتنا القائمة على خدمة شعب الإمارات والمقيمين على أرضها».

وأكد أن قرار تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة يحمل ثقة كبيرة من صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، باعتبار سمو الشيخ منصور بن زايد من القيادات الوطنية التي تحمل الكثير من الخير والعطاء لدولة الإمارات، وهو الذي نهل من مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. نسأل الله له التوفيق والسداد لخدمة الوطن وفي كل ما يقدمه للاستمرار في بناء صرح هذه الدولة وتقدمها وازدهارها، وخدمة كل ما هو خير لأبناء الإمارات وشعبها. ونبارك له هذه الثقة الغالية التي نعتز بها من سيدي صاحب السمو رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.

مصلحة الوطن

وقال محمد عيسى الكشف: «قرارات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تعكس حكمة سموه في اتخاذ القرارات التي تسهم في تحقيق نهضة تنموية واسعة تشمل كل القطاعات، وتطلعات الخمسين عاماً القادمة.. إن حكمة صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه حكام الإمارات في اتخاذ القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة الوطن تدل على تطلعات قيادتنا للمستقبل، حيث نرى أبناء زايد يعملون بجد واجتهاد بناءً على توجيهاتهم في قطاعات مختلفة تمثل الإمارات في المحافل العالمية. ويأتي اختيار سمو الشيخ منصور بن زايد، نائباً لرئيس الدولة، مكملاً لمسيرة النجاح في دولة الإمارات، وذلك للدور والأثر الكبير لسموه من خلال وجوده كشخصية بارزة وملهمة في القيادة الحكومية».

مهام وملفات

وثمنت سارة محمد فلنكاز قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، تعكس الفكر المتفرد والحكمة الاستثنائية والرؤية القيادية الفذة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تقوم على رفد مسيرة النهضة في البلاد بجيل من القيادات الوطنية.

وقالت: «يمتلك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من الخبرة والحكمة الكثير والكثير في العديد من المجالات والقطاعات، وأسهم بشكل ملحوظ في دعم جهود القيادة الرشيدة للدولة لتحقيق التقدم والتطور والتنمية المستدامة في العديد من المجالات وتقلد الدولة المراكز الأولى في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية».

نظرة ثاقبة

وأشارت صابرين حسن اليماحي إلى أن قرارات تعيين أصحاب السمو الشيوخ تأتي انعكاساً للنظرة الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تواكب التطور الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، وتدعم استمرارية هذا التطور، ونحن بدورنا نبارك هذه القرارات ونتمنى لهم التوفيق والسداد في هذه المهام التي تدعم أهداف مسيرة الاتحاد. وفقهم الله وسدد خطاهم لما فيه خير للوطن وشعب دولة الإمارات».

تطوير وتنمية

بدورها، قالت عائشة رضا البيرق: «نبارك القرارات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنت لسموهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن ومواصلة مسيرة العطاء، سائلين المولى أن يعينهم ويوفقهم».

وأضافت: «تأتي القرارات تأكيداً على الجهود الحثيثة لسموهم في المرحلة السابقة واستكمالاً لها خلال المرحلة القادمة التي تتجه بها دولة الإمارات إلى الخمسين عاماً المقبلة. كما يأتي القرارات انعكاساً لجهود القيادة في تطوير وتنمية الدولة بشكل مستمر وتحقيق المراكز الأولى عالمياً في المجالات كافة، والعيش في أمن وأمان على أرض هذا الوطن».

تطور وازدهار

وبارك حميد علي العبار قرارات التعيين لأصحاب السمو الشيوخ والتي تعبر عن مواصلة مسيرة التطور والازدهار، وتحقيق الاستدامة في النمو والتقدم في الأعمال، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للريادة والتسامح والسلام، وتعزيز ثقافة الابتكار في مرافق ومؤسسات الإمارة والدولة.

نتطلع بثقة نحو المستقبل تحت راية قيادتنا الرشيدة، وقدرات أصحاب السمو الكبيرة على العمل من أجل مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً وتطوراً، وتحقيق نموذج للتميز والابتكار يحتذى به بين شعوب الأرض كافة وفي المجالات كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ثقة كبيرة

بدورها أكدت الدكتورة نضال محمد الطنيجي «تشهد دولة الإمارات مرحلة جديدة من الإنجازات، وستتواصل معها بإذن الله مسيرة بناء الدولة والإنسان، وستظل الإمارات دولة الخيرِ والتسامح، ودولة الأمن والأمان، باذلة كل جهد لما فيه خيرُ الإنسانية جمعاء». وباركت قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين أصحاب السمو الشيوخ، وتقدمت بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة وشعب دولة الإمارات

من جهتها، قالت الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي: «إن قرارات التعيين لأصحاب السمو الشيوخ تعبر عن خطوات راسخة لمواصلة مسيرة التطور والازدهار، وتحقيق الاستدامة في النمو والتقدم في الأعمال، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للريادة والتسامح والسلام، وتعزيز ثقافة الابتكار في مرافق ومؤسسات الإمارة والدولة كافة».

إنجازات متنوعة

وقالت سمية عبدالله السويدي: «نبارك قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين أصحاب السمو الشيوخ، وتقدمت بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة وشعب دولة الإمارات».

وتابعت: «تأتي القرارات السامية لتحقق أثراً في نهضة الدولة وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مثالية في مختلف الصعد ومظلة للأمن والاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة التي تخدم الوطن والمواطن، وتعكس سعي القيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة من أجل رفعة مكانة الإمارات».

ثقة القيادة

قالت جميلة أحمد المهيري إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات تتميز بكفاءتها وحنكتها وحكمتها وقدرتها على اتخاذ القرارات النوعية والسريعة المواكبة للمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، وباركت للقيادة الرشيدة هذه القرارات الاستراتيجية التي تأتي في سبيل استمرار مسيرة الخير والبناء وترسيخ مبادئ قيام دولتنا القائمة على خدمة شعب الإمارات والمقيمين على أرضها.

قرارات حكيمة

من جهته، قال مروان عبيد المهيري: «قرارات تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، قرار حكيم يأتي استمراراً لنهج القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على مر السنين من زمن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى هذا اليوم، وهو قرار يحمل الكثير من الثقة والخير لشعب دولة الإمارات بناءً على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واختيارات سموه التي تنبع من حرصه على الوطن واستقراره وازدهاره».

إنجازات استثنائية

وبارك خالد عمر الخرجي، تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. وقال إن إنجازات سموهم وجهودهم الاستثنائية في خدمة الدولة ومواطنيها واضحة للعيان. نتمنى لسموهم التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليهم للاستمرار في تحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة من مستقبل باهر لشعب دولة الإمارات.

خبرة واسعة

وتقدم ضرار بالهول الفلاسي بخالص التهاني والتبريكات بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وقال: «إن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان شخصية بارزة، ولعب دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز ثقافتها وتراثها، وتم الاعتراف بقيادته وإسهاماته داخل البلاد وخارجها.. شغل العديد من المناصب الرفيعة المستوى، وامتدت إنجازاته إلى مجالات مختلفة».

فكر متجدد

بدوره، قال أحمد عبدالله الشحي: «برؤية ثاقبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جاءت قرارات تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، والتي ترسخ رؤية الدولة وتطلعاتها المستقبلية لوطن أكثر ازدهاراً وتنمية».

تقدم وازدهار

وهنأ أحمد حمد بوشهاب، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو الحكام أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وشعب دولة الإمارات، على القرارات السامية بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وقال إن هذه القرارات تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تقدم وازدهار الإمارات وتطلعاتها نحو الخمسين عاماً القادمة.

الوطن والمواطن

رفع سهيل نخيرة العفاري أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على القرارات السديدة بتعيين أصحاب السمو الشيوخ، ونسأل الله أن يوفقه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. ولا شك أن هذه القرارات لها أثر عميق وفعال في مسيرة التنمية وتحقيق مستقبل أمنيات وتطلعات شعب الإمارات بالمزيد من الإنجازات، ويعد بمستقبل مشرق وغدٍ واعد.

وقال إن قرار تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، لاقى قبولاً وسروراً لدى شعب الإمارات الوافي لقيادته الرشيدة، وإن هذا القرار الحكيم يعزز مكانة الإمارات محلياً وعالمياً لأثره الإيجابي في تحقيق المزيد من الإنجازات في شتى القطاعات.

ثقة كبيرة

اعتبرت عائشة محمد الملا قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خطوة ثمينة تعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها أصحاب السمو الشيوخ من قيادة وحكومة دولة الإمارات، وهي تسير في مصلحة الوطن والمواطن. وتؤكد الفكر المستنير الذي تتمتع به قيادة الدولة التي تستشرف المستقبل بفكر موزون ونظرة ثاقبة لتحقيق ما هو خير لدولة الإمارات.

نفخر بقيادتنا

قالت هند حميد العليلي: «نفخر بقيادتنا وهي تواصل استشراف المستقبل للوطن الغالي الذي أسسه الآباء على العمل المخلص والجهد المتواصل ليبقى مركزاً متقدماً بين كل الدول. وبهذا المفهوم الثابت والرؤية المتجذرة، يأتي قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد نائباً له. وهو القرار الذي يتوج إنجازات وأعمال سموه ويفتح أمامه المزيد من أبواب الإنجازات لرفعة اسم دولة الإمارات عالياً». وأضافت: «يتقدم سموه الإنجازات والعمل المستمر وكل ما يتطلبه العمل الوطني على مختلف المستويات المحلية والدولية، ويعني هذا التعيين ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بتمكين العناصر الشابة في بلادنا للمساهمة في قيادة الدولة لتحقيق رؤية الخمسين المقبلة». نتقدم بالتهنئة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وحكومة دولة الإمارات، مع كل الأمنيات لهم بالتوفيق، والعهد منا للسير معهم نحو القمة دوماً.