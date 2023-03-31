13 ألف مستفيد من المير الرمضاني والطرود الغذائية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع «المير الرمضاني» والطرود الغذائية ضمن حملتها الرمضانية «رمضان.. عطاء مستمر»، مستهدفة في مدينة أبوظبي وضواحيها 13.100 مستفيد من المبادرتين.

وأوضح سالم سلطان السويدي، مدير مركز أبوظبي، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال موظفيها والمتطوعين باشرت تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الإنسانية خلال شهر الخير، حيث بدأت بتوزيع المير الرمضاني والطرود الغذائية في العديد من المواقع في مدينة أبوظبي وضواحيها.

وقال لـ «الاتحاد»: إن مشروع المير الرمضاني يستهدف 8100 شخص، حيث سيتم توزيع 1507 ميرات رمضانية خلال أيام الشهر الفضيل بقيمة 1.235.040 مليون درهم، فيما الطرود الغذائية تستهدف 5 آلاف شخص، حيث سيشهد شهر رمضان توزيع 1000 طرد غذائي، بقيمة مالية تقدر بـ 500 ألف درهم.

وتهدف مبادرة «المير الرمضاني» إلى مد يد العون والمساعدة لأفراد الأسر المتعففة، من خلال توفير سلع غذائية تموينية تغطي احتياجات الأسر المتعففة طوال الشهر الفضيل، تحقيقاً لأهداف الجمعية بإدخال الفرحة إلى قلوبهم.

ودعا السويدي المواطنين والمقيمين الراغبين بالتبرع بتكاليف توفير «المير الرمضاني» إلى الاستفادة من القنوات المختلفة التي خصصتها الهيئة، بما يعزز روح التضامن الإنساني من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة في أعمالها الخيرية، وفتح الأبواب أمام مساهمات المحسنين وأياديهم البيضاء الممتدة.

وأوضح أن الهيئة حددت مبلغ 500 درهم تكلفة لتوفير المير للأسر المكونة من 6 إلى 10 أشخاص، بينما تبلغ تكلفة المير للأسر المكونة من 5 أشخاص أو أقل 250 درهماً.

وخصصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، نحو 200 موقع لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز الهيئة والموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات البنكية والرسائل النصية ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.