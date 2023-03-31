مشاركات مجتمعية في مشروع «فطرهم» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

مع انطلاق حملة «زكِّ» الرمضانية التي أطلقتها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، استقبلت المؤسسة جملة من المشاركات المجتمعية في مشروع «فطرهم» لتوفير كوبونات ووجبات الإفطار لأسر الأيتام المنتسبين للمؤسسة، ما يعزز روح التكافل الاجتماعي والتعاضد بين أفراد المجتمع. وقد تفاعل مع المشروع منذ إطلاق الحملة عدد من الجهات، واستجابت مجموعة من الفنادق والمطاعم في مشروع فطرهم، باستضافة أسر الأيتام وتقديم وجبات الإفطار المجانية لهم، كفندق سنترو الشارقة، وفندق دبل تري هيلتون الشارقة، وفندق فيرمونت عجمان، ومطعم كروسول، ومطعم حصن خورفكان، ومطعم البيت القديم.

وصرحت نوال الحامدي - مدير إدارة الرخاء الاجتماعي في المؤسسة: «تنفذ المؤسسة مجموعة من المشاريع الرمضانية التي تنسجم مع الشهر الفضيل ضمن حملة «زكِّ» الرمضانية التي أطلقتها لخدمة أسرة الأيتام، ويأتي مشروع «فطرهم» كأحد المشاريع التي تستقطب مشاركة أفراد المجتمع في توفير وجبات الإفطار للأسر، ونشيد باستجابة مجموعة من المطاعم والفنادق الذين شاركونا المشروع، حيث بادروا لاستضافة الأسر وتقديم وجبات الإفطار، وتقوم المؤسسة بدورها في التواصل مع الجهات الداعمة لمشروع فطرهم، للتنسيق وتحديد عدد أفراد الأسر المستفيدين وحجز موعد لهم في أحد الفنادق أو المطاعم المشاركة التي ستقدم لهم وجبات الإفطار.

وتابعت: تحرص المؤسسة من خلال حملة «زكِّ» على إتاحة المجال لجميع فئات المجتمع والداعمين لتوجيه زكوات الأموال والتبرعات في مصارفها الصحيحة الموثوقة، لتغطية احتياجات 2763 يتيماً منتسباً لـ 1150 أسرة في إمارة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، وترحب المؤسسة باستقبال مزيد من المساهمات ليغطي جميع الأسر المنتسبة للمؤسسة. كما شارك عدد من أفراد المجتمع بتقديم مبالغ مالية نقدية للمساهمة في مشاريع حملة «زكِّ» من خلال رابط مبادرة «صوغة رمضان» التي تجسد فكرة الحملة بتمويل مشاريعها من خلال المساهمة النقدية في مشاريع الحملة المتمثلة في: مشروع الزكاة، وعطيّة رمضان، وفطرّهم، المير الرمضاني، وحلوى للعيد والعيدية.