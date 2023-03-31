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«إسلامية دبي»: 2 مليون و700 ألف وجبة إفطار خلال أسبوع

«إسلامية دبي»: 2 مليون و700 ألف وجبة إفطار خلال أسبوع
31 مارس 2023 04:09

دبي (الاتحاد)

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أعلن قطاع العمل الخيري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إحصائيات توزيع وجبات الإفطار في إمارة دبي، حيث بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها خلال الأسبوع الأول من رمضان 2 مليون و700 ألف وجبة في 925 موقع إفطار في إمارة دبي منها 880 موقع سفر وخيام إفطار، و45 خيمة إفطار.
وأكد أحمد درويش القامة المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة بأن دور دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي يقتصر على الترخيص والتصريح والإشراف على توزيع هذه الوجبات وليس التوزيع، لافتاً بأنه تم تنفيذ عدد (300) زيارة تفتيشية على مواقع التوزيع بنهاية الأسبوع الأول.
وأشار بأن عدد طلبات توزيع الإفطار التي تم تقديمها للدائرة من خلال موقع إمارات الخير بلغ (1066) طلب، وعدد الطلبات التي تم الترخيص لها من هذه الطلبات بلغ 925 طلباً فقط.
وأوضح بأن تقديم وتوزيع الوجبات مفتوح لجميع أفراد المجتمع والجمهور والشركات والجمعيات الخيرية بشرط التقديم على طلب ترخيص توزيع وجبات من خلال القنوات الرسمية للدائرة.

إسلامية دبي
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