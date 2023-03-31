السبت 1 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«العلماء الضيوف»: رمضان فرصة للطاعات

«العلماء الضيوف»: رمضان فرصة للطاعات
31 مارس 2023 04:09

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
محمد بن سلمان يهنئ هاتفياً القيادات الجديدة في الدولة

خلال المحاضرات والدروس التي قدموها على مستوى مساجد الدولة والمؤسسات ومجالس الأحياء، أكد أصحاب الفضيلة العلماء أن شهر رمضان المبارك فرصة للتقرب إلى الله بالطاعات وتزكية النفوس وتنمية العلاقات الأسرية والمجتمعية، مشيدين بحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع وترسيخ أواصر التعاون والتلاحم عبر العديد من الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تعلي من شأن القيم الإنسانية وترسخ العادات الأصيلة التي يتوارثها الأجيال.
وكشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، المنظم لبرنامج العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» وتحت إشراف ديوان الرئاسة أن البرنامج نفذ نحو 35 فعالية حتى 7 رمضان، مؤكدة حرصها على تنويع الفعاليات وإثراء البرنامج بما يواكب عظمة هذا الشهر ويلبي احتياجات الجمهور ويحفزهم على اغتنام نفحاته. وتناول العلماء في الدروس والمحاضرات التي قدموها باللغة العربية والإنجليزية والأوردو والمليبارية عددا من العناوين والمحاور مبينين فيها أن من عظيم فضل الله علينا أن بلغنا رمضان وهدانا لطاعته والتقرب إليه في هذا الشهر الكريم الذي يضاعف فيه الأجر للصائمين والقائمين والمتصدقين، وأن من شكر الله على هذه النعمة أن نملأ هذه الأيام المباركات بما شرعه لنا من العبادات والطاعات والإكثار من فعل الخير.

العلماء الضيوف
الإمارات
رمضان
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
عربي ودولي
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
اليوم 14:16
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
الرياضي
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
اليوم 14:05
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
الرياضي
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
اليوم 13:53
وزير خارجية سوريا يصل إلى القاهرة
عربي ودولي
وزير خارجية سوريا يصل إلى القاهرة
اليوم 13:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©