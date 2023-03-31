«العلماء الضيوف»: رمضان فرصة للطاعات

أبوظبي (الاتحاد)

خلال المحاضرات والدروس التي قدموها على مستوى مساجد الدولة والمؤسسات ومجالس الأحياء، أكد أصحاب الفضيلة العلماء أن شهر رمضان المبارك فرصة للتقرب إلى الله بالطاعات وتزكية النفوس وتنمية العلاقات الأسرية والمجتمعية، مشيدين بحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع وترسيخ أواصر التعاون والتلاحم عبر العديد من الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تعلي من شأن القيم الإنسانية وترسخ العادات الأصيلة التي يتوارثها الأجيال.

وكشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، المنظم لبرنامج العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» وتحت إشراف ديوان الرئاسة أن البرنامج نفذ نحو 35 فعالية حتى 7 رمضان، مؤكدة حرصها على تنويع الفعاليات وإثراء البرنامج بما يواكب عظمة هذا الشهر ويلبي احتياجات الجمهور ويحفزهم على اغتنام نفحاته. وتناول العلماء في الدروس والمحاضرات التي قدموها باللغة العربية والإنجليزية والأوردو والمليبارية عددا من العناوين والمحاور مبينين فيها أن من عظيم فضل الله علينا أن بلغنا رمضان وهدانا لطاعته والتقرب إليه في هذا الشهر الكريم الذي يضاعف فيه الأجر للصائمين والقائمين والمتصدقين، وأن من شكر الله على هذه النعمة أن نملأ هذه الأيام المباركات بما شرعه لنا من العبادات والطاعات والإكثار من فعل الخير.