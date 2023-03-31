شما بنت محمد تطلق برنامج المجالس الرمضانية

العين (وام)

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، برنامج «المجالس الرمضانية» خلال الشهر الفضيل، ليكون نافذة للتواصل ومناقشة القضايا الحيوية التي تخدم المجتمع وتثري وعيه الثقافي والأسري والاجتماعي والتعليمي والبيئي.

وترأست الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، مساء أمس الأول، المجلس الرمضاني الأول بمقر المركز الجديد بمنطقة المويجعي بمدينة العين بحضور العضوات وحشد من الضيوف.

ودار حوار المجلس الرمضاني حول «الحراك الثقافي في عام الاستدامة»، وذلك لأهمية الموضوع المتزامن مع عام الاستدامة.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما أهمية الوعي لدى كافة الأطياف بمفاهيم الاستدامة بصورة شاملة، والإحاطة بمرتكزاتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للحفاظ على موارد الدولة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه وتحويل ثقافة المجتمع نحو الإنتاج مقابل الاستهلاك.

وتناولت الدور الذي تقوم به مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية عبر برامج الوعي البيئي منذ عام 2000 وحتى وقتنا الحاضر، والدور الذي يقوم به مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي عبر برنامج شما بنت محمد للتثقيف البيئي، بالتعاون مع المؤسسات المعنية في ذلك.