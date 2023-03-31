أطباء يدعون مرضى الكلى لاتباع نهج صحي متكامل

لمياء الهرمودي (الشارقة)

دعا عدد من الأطباء إلى ضرورة شرب كمية كافية من المياه واتباع منهج حياة صحي ومتكامل خلال شهر رمضان، بحيث يستطيع مريض الكلى أن يكمل صيامه من دون أي مضاعفات، مع أهمية اتباع جدول غذائي سليم.

وقال الدكتور محمد حوران، اختصاصي المسالك البولية مستشفى «ان ام سي رويال» الشارقة: «ننصح بضرورة إجراء الفحوص الدورية للاطمئنان على سلامة الكليتين كتحاليل وظائف الكلى، وتحليل البول، وعمل أشعة على الكلى والمسالك البولية، وذلك بشكل دوري، خاصة قبل الشهر الكريم».

وأضاف: «إذا كان الشخص من أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وغيرهما، والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على صحة الكلى، فيجب السيطرة التامة على هذه الأمراض والالتزام بتناول الأدوية للحفاظ دائماً على الضغط والسكر، بحيث يكونان في المستويات الطبيعية، إضافة إلى شرب كميات كافية من المياه خلال فترة الإفطار».

وأكد أهمية أخذ القسط الكافي من النوم، خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي تنتشر فيه عادة السهر، وذلك لحصول الجسم على الراحة اللازمة لمعاودة النشاط والحيوية والقدرة على الصيام مرة أخرى، إذ إن النوم العميق والكافي هو أساس للصحة الجيدة، وعادة ما يصل عدد ساعات النوم من 7 إلى 8 ساعات يومياً، ما يدعم الجسم ليقوم بتجديد الخلايا التالفة، وإصلاح الأنسجة والأجهزة، إذ إن النوم غير الكافي يسبب تراجعاً في وظائف الكلى، وزيادة ضغط الدم، ما يؤثر على صحة الإنسان، واستطاعته على إتمام الصيام.

وقال: «يجب أن يشرب الذكر العادي على الأقل 2 - 3 لترات من السوائل يومياً، بما في ذلك الشاي والقهوة والماء وجميع السوائل، في حين يجب أن تتناول الأنثى العادية 1.5 - 2 لتر من السوائل يومياً، وإذا كان هناك حصى في الكلى، فالأفضل أن يتم شرب 2 لتر من الماء يومياً».

من جهته، قال الدكتور مانيش تريباثي، اختصاصي أمراض الكلى في المستشفى الدولي الحديث: «من المعروف أن الأمراض غير المعدية (NCDs) التي تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان وارتفاع ضغط الدم وأمراض الرئة المزمنة وأمراض الكلى المزمنة (CKD)، هي الأسباب الرئيسة للوفاة والإعاقات في جميع أنحاء العالم».

وتابع: «تشير التقديرات إلى أن 55% من العبء العالمي للأمراض غير المعدية يُعزى إلى أمراض خارج هذه المجموعة، مثل أمراض الكلى علاوة على ذلك، فإن عبء هذه الأمراض غير المعدية يتضخم في وجود أمراض الكلى، فهناك حاجة ماسة لوجود سياسة للصحة العامة تعكس بشكل أفضل الفرص المتاحة، والاستراتيجيات الوقائية من الأمراض غير المعدية».

وقال: «يعتبر شهر رمضان والصيام فرصة لمرضى الكلى لعمل نظام غذائي صحي وسليم، يتماشى مع الحالة الصحية التي يعانون منها من خلال الصوم، كما لا بد خلال الشهر الفضيل التأكد من شرب كميات وفيرة من المياه قبل البدء بالصيام وعند الإفطار، ومن الضروري القيام بعمل الفحوص كافة، والتحاليل اللازمة لمريض الكلى، للتأكد من أن الكلى في الجسم قادرة على تحمل ساعات الصيام».

من جانب آخر، قال الدكتور سانجاي بهات هاتانجادي، استشاري جراحة المسالك البولية: «الكلى مسؤولة عن التخلص من فضلات عملية التمثيل الغذائي في الجسم، والحفاظ على توازن السوائل.

وأضاف: «إذا تضررت الكلى تتراكم الفضلات وتتراكم السوائل مسببة الانتفاخ، وترتفع مستويات البوتاسيوم، ما يؤثر على ضربات القلب، وتتراكم الأحماض، ويرتفع ضغط الدم وتضعف العظام ويصاب الجسم بفقر الدم، ومن أجل الحصول على كليتين سليمتين، لدينا مسؤوليات معينة بصفتنا أصحابها، ومن أهمها النظام الغذائي والعادات الصحية وإدارة نمط الحياة والتحكم الجيد في أي مشاكل صحية نواجهها مثل السمنة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم».

وقال: «تعتبر حصى الكلى شائعة بشكل خاص في الشرق الأوسط، وتحدث بسبب عدم كفاية تناول الماء، حيث يعتاد الناس على شرب المزيد من القهوة والشاي والمشروبات الغازية عوضاً عن الماء، وهذا الأمر يحفز تكون الحصى في الجسم بصورة كبيرة، كم أنه ليس بالعادة الصحية، بالإضافة إلى أن زيادة الملح في الطعام، وتناول اللحوم الحمراء بشكل مفرط، يسهمان في الإضرار بالكلى.

المشورة

«عند اقتراب شهر رمضان، من المفيد تقديم المشورة للمرضى الذين عانوا الحصى لإجراء فحص طبي قبل بداية شهر الصيام، كما يجب أن يشربوا المياه بوفرة قبل وبعد الصوم، هذا وتعتبر لحوم الدجاج والأسماك أكثر أماناً في النظام الغذائي من اللحوم الحمراء، ويمكن الإكثار من الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والبطيخ والتفاح في الوجبات عند الإفطار». وتابع الدكتور سانجاي بهات هاتانجادي: «من المهم المحافظة على صحة الكلى في جسمك من خلال اتباع أسلوب حياة صحي ومتوازن، من أجل حياة صحية أطول، والقيام بعبادة الصيام على أكمل وجه».