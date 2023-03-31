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29 ألف صائم على مائدة مسجد «عكرمة بن أبي جهل»

29 ألف صائم على مائدة مسجد «عكرمة بن أبي جهل»
31 مارس 2023 04:09

الشارقة (وام)

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 يتوافد ما يزيد على 1000 صائم مع غروب شمس كل يوم إلى خيمة إفطار جمعية الشارقة الخيرية بمسجد عكرمة بن أبي جهل، ضمن مواقع المنطقة الحرة لمطار الشارقة في واحد من بين عشرات المواقع التي افتتحتها الجمعية في إمارة الشارقة خلال شهر رمضان الفضيل، حيث يستقبلهم متطوعو الجمعية وسط أجواء من البهجة والسعادة.
وأعدت جمعية الشارقة الخيرية خيمة الإفطار قبيل حلول شهر رمضان المبارك، وعملت على تجهيزها بكل وسائل الراحة للصائمين من حيث الإنارة والتكييف، وبمجرد وصول وجبات الإفطار التي يقدر إجماليها طوال الشهر الفضيل 29 ألف وجبة يتحول المتطوعون إلى خلية عمل نشيطة كُلٌ يعرف مهامه فريق واحد وسواعد متعددة ففي دقائق معدودة تتزين خيمة الإفطار بالوجبات المتتنوعة، ومع آذان المغرب تتصاعد أيادي أكثر عن 1000 صائم تتلهف ألسنتهم بالدعاء لكل من قدم مساهمة في هذا العمل الجليل.

الإمارات
رمضان
جمعية الشارقة الخيرية
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