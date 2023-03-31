جامعة أبوظبي تتقدم 250 مرتبة في دراسة إدارة الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت جامعة أبوظبي إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات الأكاديمية الدولية، يتمثل في تقدمها الكبير في تصنيف «كيو اس» للجامعات العالمية في مجال إدارة الأعمال، حيث قفزت 250 مرتبة، ليصبح ترتيبها ضمن أفضل 251-300 جامعة على مستوى العالم في دراسة إدارة الأعمال، والثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الدكتور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، على سعادة الجامعة بإحراز هذا التقدم الكبير والمطرد في تصنيف «كيو اس» العالمي في مجال البرامج الدراسية.

وشهدت الجامعة نمواً ملحوظاً في مختلف تخصصاتها، والتي دخلت قائمة التصنيف العالمي في دراسة العلوم الاجتماعية والإدارة، وذلك للمرة الأولى، محتلة الترتيب 451-500 على مستوى العالم، والثالث في الدولة، إضافة إلى دخول تخصصات الهندسة الميكانيكية والطيران والتصنيع التصنيف للمرة الأولى وجاءت ضمن أفضل 451-500 جامعة في هذه التخصصات عالمياً والخامسة على مستوى دولة الإمارات. وتأتي هذه الإنجازات المتتالية في مجال التصنيف العالمي عبر مختلف التخصصات تتويجاً لاستراتيجية الجامعة في تقديم تعليم أكاديمي رفيع المستوى لطلبتها، ورفدهم بمجموعة متنوعة من المهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل في المستقبل.