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«ريكاب» يوفر استبدال نقاط إعادة التدوير بقسائم شرائية

«ريكاب» يوفر استبدال نقاط إعادة التدوير بقسائم شرائية
31 مارس 2023 04:09

شروق عوض (دبي)

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن تطبيق «ريكاب» يقدم خدمة مجانية لأفراد المجتمع في إمارتي أبوظبي ودبي لجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير، ويمنحهم نقاطاً مقابل النفايات التي يقومون بفرزها، بحيث يمكن استبدالها بقسائم شرائية من متاجر متنوعة أو رموز خصم من شركات متعددة، لافتة إلى أنه كلما جمع المستخدم نفايات أكثر، زادت النقاط التي يحصل عليها.
وأوضحت الوزارة أن التطبيق يوفر أيضاً حلولاً لإعادة تدوير النفايات لجميع الشركات والمؤسسات والمدارس، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة منه عبر اتباع عدة خطوات أهمها، تحميل التطبيق، وجمع النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والعلب المعدنية في كيس القمامة، ثم طلب خدمة جمع النفايات المجانية عن طريق التطبيق وتحديد الأكياس المجمعة، يلي ذلك اختيار اليوم والوقت المناسب من أجل تأكيد الطلب، على أن يتم توفير أكياس خاصة لاستخدامها وجمع النفايات فيها للمرات القادمة.
وبيّنت الوزارة أنه عند طلب الخدمة، يستلم الموظف المعني الإشعار لاستلام النفايات من منزل المستخدم، وعند وصوله يقوم باستلام الأكياس ووزنها ليتم إيداع النقاط في حساب المستخدم، ومن ثم يتم نقل النفايات إلى المحطة بهدف إعادة تدويرها واستخدامها في منتجات جديدة.
وشددت وزارة التغير المناخي والبيئة على أن تطبيق «ريكاب» يسهم في التزام المستخدمين تجاه المحافظة على البيئة المحلية والمشاركة بحمايتها، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير لدى مختلف فئات المجتمع، حرصاً منها على التقليل من أضرار تكدس النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، والحد من الأضرار الصحية وغيرها.

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مورد اقتصادي 
أشارت وزارة التغير المناخي والبيئة إلى عملها على تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي عبر عدة مبادرات ومشاريع، أهمها تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، ووضع إطار تنظيمي وتشغيلي لتعزيز دور القطاع الخاص في صناعة إعادة التدوير لزيادة معدلات المعالجة، وزيادة الاهتمام بتطوير الأبحاث الخاصة لتعزيز إعادة تدوير النفايات والاستخدام الأمثل للمنتجات المعاد تدويرها لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتطبيقاته، من خلال حل فاعل وطويل الأمد لإدارة النفايات، بما يتماشى مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات (2021-2031).
يذكر أن تطبيق ريكاب أطلق على مرحلتين، الأولى كانت موجهة لسكان إمارة أبوظبي في شهر مارس من العام 2021، فيما كانت المرحلة الثانية موجهة لسكان إمارة دبي في شهر فبراير من العام الماضي 2022.

وزارة التغير المناخي والبيئة
الإمارات
النفايات
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