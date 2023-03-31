افتتاح «مركز سالم الذكي» في مجمّع دبي للمعرفة

دبي (الاتحاد)

افتتح عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور عامر شريف المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أمس، مركز سالم الذكي في مجمّع دبي للمعرفة التابع لمجموعة تيكوم، والذي يُعد إضافة جديدة لسلسلة مراكز فحص اللياقة الطبية.

تمّ افتتاح مركز «سالم الذكي» بحضور الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، وخليفة عبدالرحمن باقر، المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وسانجاي فيرما، الرئيس التنفيذي لشركة «سمارت سالم»، وأحمد المهيري، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – خدمات الأعمال، ولفيف من كبار المسؤولين. ويقدّم المركز الجديد مجموعة من خدمات الفحص الطبي، وإنجاز معاملات الإقامة والهوية للمقيمين، وذلك سعياً منه لإثراء تجربة المتعاملين. ويدار «مركز سالم الذكي» بأحدث التقنيات لتعزيز كفاءة الخدمات التي يقدّمها للمتعاملين من خلال إنجاز رحلة الفحص الطبي في غضون 30 دقيقة.