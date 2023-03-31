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«صحة أبوظبي» من أفضل العلامات المؤسسية ضمن جهات العمل

«صحة أبوظبي» من أفضل العلامات المؤسسية ضمن جهات العمل
31 مارس 2023 04:06

أبوظبي (الاتحاد)

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حصدت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، جائزة أفضل علامة جهة عمل مؤسسية على «لينكدإن» لمؤسسات القطاع العام في دولة الإمارات التي يعمل لديها أقل من 1000 موظف على «لينكدإن»، ضمن جوائز «لينكدإن» للمواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون الدائرة من بين تسع مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصدت الجائزة  بما في ذلك «كريم» و«طيران الإمارات» و«نيوم». ويتم اختيار الفائزين بهذه الجوائز بناءً على عدد من المعايير وتشمل إدارة المواهب، ومشاهدات صفحة الشركة، واستقطاب المتابعين الجدد، ومشاركة المحتوى، وتفاعل المواهب مع المنشورات على المنصة.
وتحتفي جوائز «لينكدإن» للمواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤسسات التي تتمتع بسجل حافل بالنجاح في تأسيس علامة مؤسسية متميزة كجهة عمل على منصة «لينكدإن»، حيث تسلط هذه الجائزة الضوء على النجاح الذي حققته دائرة الصحة - أبوظبي في التفاعل مع المواهب وصقل مهاراتهم واستثمارها في تعليم وتطوير موظفيها.
وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي بالإنابة: «يمثل تكريمنا ضمن جوائز ‹لينكدإن› للمواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين أفضل العلامات المؤسسية كجهة عمل على المنصة، خير دليل على النجاح الذي حققته الدائرة في استقطاب اهتمام الشركاء المحتملين والكفاءات في القطاع، ومنظومة الرعاية الصحية ككل، كما تعكس الجائزة التزامنا بمواصلة تعزيز سبل التواصل مع جميع الأطراف المعنية بأسلوب مؤثر وبنّاء عبر منصة ‹لينكدإن›. وباعتبارنا الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، نواصل العمل على تعزيز مكانة هويتنا المؤسسية، وترسيخ قيمنا ومبادئنا التي تركز على تعزيز التعاون والابتكار والإبداع. ولا شك أن منصة ‹لينكدإن› هي أداة فعالة مكنتنا من دعم وصقل مهارات أجيال اليوم والمستقبل في قطاع الرعاية الصحية، وهو أمر يأتي في صلب رؤيتنا ورسالتنا في الدائرة. كما أن الاستثمار في رأس المال البشري وإبرام علاقات شراكة وثيقة، يعتبر من المرتكزات الرئيسية التي تواصل تعزيز المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي الرائدة في ابتكارات الرعاية الصحية وموقعها كوجهة جذابة للمواهب الوطنية والإقليمية والعالمية أيضاً».

أبوظبي
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الرعاية الصحية
لينكدإن
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