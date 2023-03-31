«كهرباء الشارقة» تنجز نقل الطاقة من كلباء إلى وادي الحلو

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في وقت قياسي وبجودة عالية مشروعات تطويرية لنقل الطاقة لمنطقة وادي الحلو بتكلفة بلغت 45 مليون درهم، تضمنت تمديد كايبلات أرضية 33 كيلوفولت من مدينة كلباء إلى منطقة وادي الحلو بطول 25 كم، بالإضافة إلى تمديد كايبلات أرضية 11 كيلو فولت بطول 29 كم، حيث كان يتم نقل الطاقة من كلباء إلى منطقة وادي الحلو من خلال كايبلات هوائية من دون بدائل أخرى، كما أنجزت الهيئة تمديد كايبلات ألياف بصرية بطول 25 كم في إطار خطتها المستقبلية لربط منطقة واداي الحلو بنظام التحكم والمراقبة (اسكادا) وتم ترقية محولات محطة وادي الحلو 33 كيلو فولت إلى (MW16) 20 MVA مما سيخدم منطقة وادي الحلو لمدة 15 عاماً قادمة، وذلك بهدف توفير أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.

وأوضحت المهندسة موزة الزعابي مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تعمل على إنجاز المشروعات التطويرية بمنطقة وادي الحلو التي تشهد تنفيذ حزمة مشاريع حيوية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تسهم في تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة بأحدث المعايير التي تُواكب التكنولوجيا الحديثة، وتلبي احتياجات المنطقة وتسهم في تطوير البنى التحتية وتطوير مرافقها.