السبت 1 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله المري يستقبل القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة

المري خلال استقبال القنصل العام لدولة الكويت (من المصدر)
31 مارس 2023 04:06

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
محمد بن سلمان يهنئ هاتفياً القيادات الجديدة في الدولة

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، علي سالم الذايدي، القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة لدى الدولة، في نادي ضباط الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية الكويتية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم أطر التعاون في مختلف المجالات.

عبدالله المري
الكويت
الإمارات
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
عربي ودولي
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
اليوم 14:16
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
الرياضي
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
اليوم 14:05
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
الرياضي
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
اليوم 13:53
وزير خارجية سوريا يصل إلى القاهرة
عربي ودولي
وزير خارجية سوريا يصل إلى القاهرة
اليوم 13:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©