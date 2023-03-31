عبدالله المري يستقبل القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، علي سالم الذايدي، القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة لدى الدولة، في نادي ضباط الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية الكويتية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم أطر التعاون في مختلف المجالات.