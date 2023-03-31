«نقل عجمان» يطلق البوابة الإلكترونية للموردين

عجمان (الاتحاد)

أعلنت هيئة النقل في عجمان، عن إطلاقها بوابة إلكترونية مخصصة للموردين المحليين والدوليين، بهدف بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للموردين المتخصصين ذي كفاءة، لضمان تحسين مستوى جودة الخدمة، ورفع مستوى الشفافية، بما يهدف لأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وقالت رشا خلف الشامسي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة بالهيئة، إن بوابة الموردين، هو نظام خاص، يتيح التسجيل عبر النظام والمشاركة في الممارسات الخاصة بهيئة النقل، لافتة إلى أنه يمكن للمورد من تسليم وتحديث المستندات القانونية، ومتطلبات المالية، كما يمكنهم عن طريق البوابة الاطلاع على المشاريع المطروحة، ورفع الفواتير ومتابعة أوامر الشراء، ورفع جداول الكميات، وإصدار خطابات إنهاء الأعمال للعقود وأوامر الشراء، إضافة لمتابعة ومراقبة الأداء وتقييم خدمات المورد.