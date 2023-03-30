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خالد بن محمد بن زايد يتلقى تهاني ولي عهد البحرين بتعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي

خالد بن محمد بن زايد يتلقى تهاني ولي عهد البحرين بتعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي
31 مارس 2023 01:02

تلقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، هنأه فيه بتعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وأعرب ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني، خلال الاتصال الهاتفي، عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بالتوفيق والسداد لخدمة وطنه، والإسهام في ازدهاره ونمائه، ولدولة الإمارات كل ما تصبو إليه من تطورٍ وتقدم.

وأكد سموه عمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات التي تحظى بالرعاية والاهتمام من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

كما جرى، خلال الاتصال، بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يعود بالخير والنفع على الجميع.

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