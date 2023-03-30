رئيس الدولة يتلقى تهاني ولي عهد البحرين بالتعيينات القيادية الجديدة
رئيس الدولة يتلقى تهاني ولي عهد البحرين بالتعيينات القيادية الجديدة
31 مارس 2023 00:59
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، هنأه فيها بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها سموه في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.
وأعرب سموه عن أخلص تهانيه وتمنياته لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة والسعادة والعافية، لمواصلة قيادة مسيرة التقدم والنماء المباركة، لتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الإمارات الشقيق من رفعة وتطور في ظل قيادة سموه الحكيمة، متمنياً لسموهم دوام التوفيق والسداد لخدمة دولة الإمارات وشعبها.