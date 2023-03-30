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بوتين يوقع مرسوماً حول التجنيد

جنود من الجيش الروسي
31 مارس 2023 00:43

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مرسومًا حول التجنيد في الربيع، والذي بموجبه سيتم استدعاء 147 ألف شخص إلى القوات المسلحة الروسية في الفترة من 1 أبريل إلى 15 يوليو.

وذكرت وثيقة، نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أنه "في الفترة من 1 أبريل إلى 15 يوليو العام الحالي، ستتم الدعوة إلى التجنيد الإجباري للخدمة العسكرية لمواطني روسيا، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 27 عامًا، والذين ليسوا في الاحتياط، واستدعاء 147 ألف شخص إلى التجنيد الإجباري"، ممن يستوفون متطلبات قانون "التجنيد والخدمة العسكرية".

وبحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" للأنباء الخميس، تشير الوثيقة الرئاسية إلى أن تعليمات أصدرت إلى الحكومة والسلطات الإقليمية ولجان التجنيد بضمان تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتجنيد الإجباري.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان "من بين 300 ألف من المقاتلين الذين تمت تعبئتهم، 150 ألفاً يوجدون في منطقة العمليات، أي النصف. من بين هؤلاء الـ 150 ألفاً الموجودين في التشكيلات نصفهم فقط، أي 77 ألفاً، موجودون مباشرة في الوحدات القتالية، والبقية في الصف الثاني أو الثالث، يؤدون بشكل أساسي وظائف قوات الدفاع".

وأضاف بوتين أن "الحديث عن أي تعبئة إضافية هو أمر لا معنى له، ولا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي لا بالنسبة للبلاد أو وزارة الدفاع".

يذكر أنه في 28 أكتوبر الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الرئيس بوتين، عن استكمال التعبئة الجزئية في روسيا، التي بدأت في 21 سبتمبر الماضي. وبحسب شويجو، استدعي 300 ألف شخص، مضيفاً أنه لا خطط لأي مهام إضافية كجزء من التعبئة الجزئية.

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المصدر: د ب أ
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