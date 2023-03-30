الجمعة 31 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يتلقى تهاني قادة دول شقيقة بالتعيينات القيادية الجديدة في الإمارات

رئيس الدولة يتلقى تهاني قادة دول شقيقة بالتعيينات القيادية الجديدة في الإمارات
31 مارس 2023 00:40

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الخميس، اتصالات هاتفية من قادة عدد من الدول الشقيقة، هنأوا سموه خلالها بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات عامة، وإمارة أبوظبي خاصة، معربين عن تمنياتهم أن تعزز هذه الخطوات مسيرة الازدهار والتقدم المباركة التي تشهدها الدولة، وتسهم في تحقيق ما يتطلع إليه شعب الإمارات من رفعة وتطور في ظل قيادة سموه الحكيمة.

فقد تلقى سموه التهاني من كل من: صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، وفخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، وفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأعرب أصحاب الجلالة والفخامة عن أطيب تهانيهم إلى القيادات الجديدة، وتمنياتهم لهم التوفيق والسداد في تأدية المسؤوليات الوطنية الموكلة إليهم لخدمة وطنهم وشعبهم.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لإخوانه قادة الدول الشقيقة، مقدراً ما عبروا عنه من مشاعر صادقة وتمنيات خالصة لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها، متمنياً لدولهم وشعوبهم مزيداً من التقدم والرخاء ودوام الأمن والاستقرار.

أخبار ذات صلة
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان
مسؤولون لـ«الاتحاد»: حقبة جديدة للعمل الوطني عنوانها تعزيز المسيرة وترسيخ الريادة
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
تعيينات
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
شخبوط بن نهيان يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تطالب بدعم مبادرة «إسكات البنادق» في أفريقيا
اليوم 04:10
أرشيفية
عربي ودولي
تحذيرات من محاولات فلول «الإخوان» لتعطيل العملية السياسية بالسودان
اليوم 04:10
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
عربي ودولي
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
اليوم 04:10
قوات أميركية في سوريا
عربي ودولي
«البنتاجون»: 6 جنود أميركيين تعرضوا لإصابات دماغية في سوريا
اليوم 04:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©