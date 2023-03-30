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رئيس الدولة يتلقى تهاني سلطان عمان بالتعيينات القيادية الجديدة

رئيس الدولة يتلقى تهاني سلطان عمان بالتعيينات القيادية الجديدة
31 مارس 2023 00:36

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان الشقيقة هنأه فيها بالتعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.

وأعرب جلالة السلطان هيثم بن طارق، في برقية التهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لسموّه بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر، داعيًا الله تعالى أن يحقّق المزيد مما يصبو إليه الشعب الإماراتي من تقدم ورقي وازدهار في ظل قيادة سموّه الحكيمة.

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محمد بن زايد
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