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البرهان يهنئ منصور بن زايد بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة

البرهان يهنئ منصور بن زايد بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة
31 مارس 2023 00:23

تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، الخميس، اتصالاً هاتفياً من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة، هنأه خلاله بمناسبة تعيين سموه نائباً لرئيس الدولة.

وأعرب رئيس مجلس السيادة، خلال الاتصال الهاتفي، عن تطلع السودان إلى بناء علاقات راسخة وقوية مع دولة الإمارات، مشيراً إلى روابط الإخاء والمحبة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس المجلس السيادي حرص السودان على تقوية التنسيق والتعاون مع دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، مشيراً إلى مواقف الإمارات الداعمة للسودان.

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