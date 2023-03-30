رئيس الدولة يتلقى تهاني ولي العهد السعودي بالتعيينات القيادية الجديدة
رئيس الدولة يتلقى تهاني ولي العهد السعودي بالتعيينات القيادية الجديدة
30 مارس 2023 23:54
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، هنأه فيها بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها سموه في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.
وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأجمل التبريكات لصاحب السمو رئيس الدولة، متمنياً لهم التوفيق والعون لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق المزيد من التقدم والرقي.