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رئيس الدولة يتلقى تهنئة خادم الحرمين الشريفين بالتعيينات القيادية الجديدة

رئيس الدولة يتلقى تهنئة خادم الحرمين الشريفين بالتعيينات القيادية الجديدة
30 مارس 2023 23:50

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، هنأه فيها بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها سموه في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لسموه، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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