الجمعة 31 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

منصور بن زايد يحضر مأدبة إفطار سلطان بن حمدان

منصور بن زايد يحضر مأدبة إفطار سلطان بن حمدان
30 مارس 2023 20:34

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، مأدبة إفطار أقامها، تكريماً لسموّه، معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وتبادل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع الحضور صادق التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأعرب الحضور عن تمنياتهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والسعادة والسداد والتوفيق، ولشعب دولة الإمارات بدوام الأمن والازدهار والرخاء، ولشعوب العالمين العربي والإسلامي بالخير والأمان والاستقرار.

حضر مأدبة الإفطار الشيخ راشد بن حمدان آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، والشيخ نهيان بن حمدان آل نهيان، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعيان البلاد.

أخبار ذات صلة
مسؤولون لـ«الاتحاد»: حقبة جديدة للعمل الوطني عنوانها تعزيز المسيرة وترسيخ الريادة
رئيس وأعضاء «الوطني»: قرارات رئيس الدولة تاريخية
المصدر: وام
منصور بن زايد
مأدبة إفطار
سلطان بن حمدان
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
شخبوط بن نهيان يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تطالب بدعم مبادرة «إسكات البنادق» في أفريقيا
اليوم 04:10
أرشيفية
عربي ودولي
تحذيرات من محاولات فلول «الإخوان» لتعطيل العملية السياسية بالسودان
اليوم 04:10
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
عربي ودولي
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
اليوم 04:10
قوات أميركية في سوريا
عربي ودولي
«البنتاجون»: 6 جنود أميركيين تعرضوا لإصابات دماغية في سوريا
اليوم 04:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©