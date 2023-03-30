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تطبيق "السرعة الدُنيا" على طريق الشيخ محمد بن راشد بداية أبريل 2023

تطبيق "السرعة الدُنيا" على طريق الشيخ محمد بن راشد بداية أبريل 2023
30 مارس 2023 20:01


تبدأ القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تطبيق منظومة «السرعة الدُنيا» على طريق الشيخ محمد بن راشد بالاتجاهين على المسارين السريعين اعتباراً من بداية شهر أبريل 2023م.

وأوضح اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية بأن السرعة القصوى ستكون 140 كلم/الساعة، والسرعة الدُنيا 120كلم/الساعة على الحارتين الأولى والثانية من اليسار وسيتم تفعيل ضبط المخالفين من السائقين ومستخدمي الطريق لمن يقودون بأقل من سرعة 120كلم/الساعة من خلال مخالفات تحذيرية اعتبارًا من الأول من أبريل 2023 فيما يسري التطبيق الفعلي لمخالفة «قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق إن وجدت» وقيمتها 400 درهم، وذلك اعتبارًا من أول مايو 2023م.

وأشار إلى أن المسار الثالث المحدد سرعته بـ 140كلم/ الساعة والمسار الأخير المسموح باستخدامه من قبل المركبات الثقيلة لن تشملهما مخالفات الحد الأدنى للسرعات وحث السائقين على ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة من أجل سلامة الجميع.

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وأكد أن الهدف من تفعيل السرعة الدُنيا هو تعزيز سلامة السائقين وإلزام المركبات البطيئة بالسير على الحارات اليُمنى وإفساح الطريق دائمًا للمركبات ذات الأفضلية القادمة من الخلف أو من جهة اليسار.

وشدد على أهمية الانتباه، وعدم تغيير المسار إلى المسارات الأخرى إلا بعد التأكد من خلو الطريق، والانتقال في حالة وجود مسافة كافية بينهم وبين المركبات الأخرى، بما يمكنهم من الانتقال بأمان إلى المسارات التي يقصدونها، والالتزام باستخدام الإشارات في حالة الانتقال إلى المسارات الأخرى.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
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