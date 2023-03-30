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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
30 مارس 2023 20:00

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئي وغائما أحياناً على بعض المناطق ليلاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تصبح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحياناً صباح الجمعة غرباً على البحر.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويصبح متوسطا قد يضطرب صباحاً غرباً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:23  والجزر الأول عند الساعة 16:11 والجزر الثاني عند الساعة 03:16.

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 19:26 والمد الثاني عند الساعة 06:26 والجزر الأول عند الساعة 12:04 والجزر الثاني عند الساعة 01:38 .

 

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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