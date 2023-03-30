الجمعة 31 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من أردوغان هنأه خلاله بالتعيينات القيادية الجديدة في الإمارات

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من أردوغان هنأه خلاله بالتعيينات القيادية الجديدة في الإمارات
30 مارس 2023 16:40

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، هنأه خلاله بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها سموه في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، سائلاً المولى عز وجل أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز نهضة الدولة الحضارية ودفع مسيرة تقدمها وتنميتها، متمنياً للإمارات وشعبها دوام الخير والازدهار. كما أعرب فخامته عن تمنيات السداد والتوفيق للقيادات الجديدة في خدمة وطنهم وشعبهم.

أخبار ذات صلة
الإمارات تطالب بدعم مبادرة «إسكات البنادق» في أفريقيا
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لفخامة الرئيس التركي لتهنئته وتقديره لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه قيادة دولة الإمارات وشعبها، متمنياً لتركيا وشعبها الصديق مزيداً من النماء والرخاء. كما تبادل سموه والرئيس رجب طيب أردوغان خلال الاتصال التهاني والتمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
تركيا
رجب طيب أردوغان
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
شخبوط بن نهيان يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تطالب بدعم مبادرة «إسكات البنادق» في أفريقيا
اليوم 04:10
أرشيفية
عربي ودولي
تحذيرات من محاولات فلول «الإخوان» لتعطيل العملية السياسية بالسودان
اليوم 04:10
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
عربي ودولي
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
اليوم 04:10
قوات أميركية في سوريا
عربي ودولي
«البنتاجون»: 6 جنود أميركيين تعرضوا لإصابات دماغية في سوريا
اليوم 04:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©