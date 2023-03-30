علي بن حرمل الظاهري: قيادة فذة لمستقبل الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي يوماً بعد يوم في ترسيخ مسيرة النماء والازدهار والاستقرار، مترجمةً إرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في مواصلة مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات، مشيراً إلى الأصداء الإيجابية الواسعة والتلاحم الشعبي الذي جسدته قرارات تعيين القيادات الجديدة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وهي قرارات تترجم رؤية قيادية فذّة لمستقبل الوطن، وترسمُ ملامحَ جديدة لمسيرة الخمسين المقبلة التي سيواصل فيها الوطن ازدهاره وتقدمه وريادته.وأشار د. ابن حرمل إلى أن هذه القرارات تُبشر بمزيد من المكتسبات الوطنية والإنجازات الكبرى التي تُعزز من مكانة الدولة وريادتها وتصدرها لمؤشرات التنافسية الدولية وإعلاء مكانتها في صدارة الأمم كواحة في النماء والازدهار والتقدم، ونتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات للوطن والقيادة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.