محمد بن خليفة يهنئ منصور بن زايد بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة

هنأ سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه نائباً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وأعرب سموه عن خالص تهانيه وتبريكاته لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مثمناً جهوده البارزة في مسيرة دولة الإمارات، والتي صبت كلها في صالح تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تبقى دولة الإمارات مثالاً يحتذى في المجالات كافة.

وتمنى سموه لسمو الشيخ منصور بن زايد التوفيق والسداد في أداء مهامه، بما يدعم ويعضد بنيان دولة الاتحاد وتمتين أركانها وتحقيق تطلعات قيادتها وآمال شعبها.