"ديليفرو" تمكن مستخدمي تطبيقها الذكي من دعم حملة "وقف المليار وجبة"
"ديليفرو" تمكن مستخدمي تطبيقها الذكي من دعم حملة "وقف المليار وجبة"
30 مارس 2023 13:57
أعلنت شركة "ديليفرو" لتوصيل الطعام عن مشاركتها في حملة "وقف المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.
وتوفر "ديليفرو" لمستخدمي منصتها الذكية إمكانية المساهمة بقيمة عدد من الوجبات والانضمام لجهود حملة "وقف المليار وجبة"، التي تنضوي تحت مظلة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وتستهدف توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً وتفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع عالمياً.
وبخطوات بسيطة وسهلة، سيتمكن مستخدمو تطبيق "ديليفرو" الذكي من التبرع بقيمة عدد من الوجبات بدءاً من 10 دراهم، 50، 100، 300، 500 درهم، لدعم حملة "وقف المليار وجبة".
وقال أنيس حرب، المدير العام لـ"ديليفرو الشرق الأوسط": " نتشرف بمشاركتنا في حملات إطعام الطعام الرمضانية للمرة الثانية، وبمساهمتنا في دعم مبادرة "وقف المليار وجبة" لتوفير الدعم الأساسي للمجتمعات الهشة حول العالم، ويتمثل دعمنا لهذه الحملة في توظيف انتشار منصة ديليفرو التي تتيح للمستخدمين التبرع بسهولة والمساهمة بشكل فاعل في مكافحة انعدام الأمن الغذائي في مختلف أنحاء العالم".
وأضاف: " أن تعاوننا مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية يؤكد التزامنا نحو المجتمع الذي منه كان نجاحنا، وامتداد لبرنامج المسؤولية الاجتماعية الذي تنفذه ديليفرو تحت عنوان "حياة متكاملة"، والذي يستهدف إيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي في 10 دول".
وتأتي حملة "وقف المليار وجبة"، استكمالاً لحملات إطعام الطعام التي جرى إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الأعوام الثلاثة السابقة بداية بحملة 10 ملايين وجبة، التي أطلقت في رمضان 2020 كأول وأكبر حراك مجتمعي تضامني لتوفير الدعم الغذائي للمتضررين داخل الدولة من تداعيات أزمة "كوفيد-19"، مروراً بحملة 100 مليون وجبة، التي أطلقت في رمضان 2021 كأكبر حملة إقليمية لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين في 20 دولة في المنطقة العربية وقارتي إفريقيا وآسيا، وانتهاء بحملة مليار وجبة التي أطلقت في رمضان 2022 كأضخم حملة من نوعها إقليمياً بهدف توفير مليار وجبة في 50 دولة بما يعزز مساهمة الإمارات النوعية في الجهد العالمي للقضاء على الجوع.
وبالإضافة إلى إمكانية التبرع عبر تطبيق ديلفيرو الذكي، تستقبل حملة "وقف المليار وجبة"، المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999.ويمكن للمساهمين أيضاً المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر الحملة خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"، ويمكن للراغبين في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" التبرع من خلال تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".