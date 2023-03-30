محمد بن راشد: بالجيل الجديد تستمر المسيرة وتعلو الراية ويترسخ المجد

دبي ( الاتحاد)

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القرارات الصادرة التي تمثلت في تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. وخاطب سموه، سموهم بقوله: «بكم وبإخوانكم القادة من الجيل الجديد تستمر المسيرة، وتعلو الراية، ويترسخ المجد».

وفي تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دوّن سموه قوله: «أبارك لأخي الشيخ هزاع والشيخ طحنون والشيخ منصور والشيخ خالد بن محمد ثقة رئيس الدولة .. بكم وبإخوانكم القادة من الجيل الجديد تستمر المسيرة .. وتعلو الراية .. ويترسخ المجد .. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام عزها وازدهارها».