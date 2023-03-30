الحكام وأولياء العهود والنواب يهنئون منصور وهزاع وطحنون بن زايد وخالد بن محمد بن زايد

الشارقة (وام)

هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله. وأعرب أصحاب السمو عن خالص تهانيهم إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مشيدين بجهوده الكبيرة خلال مسيرة دولة الإمارات، والتي ساهم خلالها في تحقيق تطلعات القيادة لرفعة الوطن والازدهار في المسؤوليات كافة التي تولاها. وتمنى سموهم، لسمو نائب رئيس الدولة، التوفيق والسداد في تأدية مهامه، ودعم جهود الاتحاد لتوطيد أركانه، وتحقيق تطلعات قيادته وشعبه.

كما هنأ سموهم، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينهما نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي. وأعرب سموهم عن خالص تهانيهم إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، متمنين لهما التوفيق والسداد في دعم جهود صاحب السمو حاكم أبوظبي، والمساهمة في الارتقاء بها وتعزيز منجزاتها.

كما هنأ أصحاب السمو، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وأعربوا عن خالص تهانيهم إلى سموه بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، راجين لسموه التوفيق والسداد في ولاية العهد والسير بإمارة أبوظبي إلى مراتب متقدمة في المجالات كافة، وتحقيق المزيد من الازدهار لها.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات وأبوظبي تجدد عهدها وولاءها لمدرسة وقيم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتؤكد بكل جدارة وثقة مواصلة مسيرة الإنجازات والعطاء المستنيرة بفكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وقال سموه: «مسيرة العطاء والإنجاز في دولتنا الغالية وأبوظبي مستمرة بهمة أكبر وعزيمة أمضى بفضل توجيهات وقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وها هي اليوم تكتسب زخماً متجدداً ودفعة قوية .. ويسعدنا اليوم أن نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى أصحاب السمو الشيوخ، بمناسبة حصولهم على ثقة القيادة الرشيدة، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاهم ويوفقهم لتأدية مهامهم لما فيه خير دولة الإمارات، وإعلاء مكانتها تحت القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة». وأضاف سموه: «نود بهذه المناسبة أن نتوجه أيضاً إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مهنئين بهذا الاختيار الصائب ومؤكدين لسموه بأن مسيرة الاتحاد مستمرة وماضية بقوة نحو تحقيق أهدافها خلال الخمسين عاماً المقبلة بقيادة سموه، وأننا نقف جميعاً إلى جانبه إخوة وأبناء له يوحدنا حب الإمارات والاستعداد للعطاء المستمر وبذل الغالي والنفيس من أجلها، ويجمعنا هدف العمل دون كلل أو ملل لتبقى رايتها شامخة على الدوام».

كما هنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي.

وأعرب سموهم عن خالص تهانيهم إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، متمنين لسموهما النجاح والسداد في مهامهما الجديدة لخدمة مجتمع وإمارة أبوظبي.

كما هنأ سموهم، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه نائباً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأعرب سمو نواب الحكام وأولياء العهود عن خالص تبريكاتهم إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة نيله ثقة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مشيرين إلى المنجزات الكبيرة التي حققها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في مختلف المسؤوليات التي تولاها، وساهم في تحقيق رؤية القيادة من خلالها للوصول بمكانة الدولة إلى أرفع المراتب العالمية.

وتمنى سموهم، لسمو نائب رئيس الدولة التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه، لدعم جهود القيادة الرشيدة، وتحقيق تطلعاتها التنموية الطموحة، والتي تهدف لتعزيز مكانة وريادة دولة الإمارات بين الدول المتقدمة.

كما هنأ سمو نواب الحكام وأولياء العهود، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وأعرب سموهم عن خالص تهانيهم إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، متمنين لسموه التوفيق والسداد في خدمة إمارة أبوظبي، والاستمرار في تحقيق الإنجازات.

حمدان بن محمد: قيادات وطنية تحمل إرث زايد وفكره

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة. كما هنأ سموه، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينهما نائبين لحاكم إمارة أبوظبي. كما هنأ سموه، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر»، أمس: «أبارك لإخواني الشيخ هزاع والشيخ طحنون والشيخ منصور والشيخ خالد الثقة الغالية التي منحهم إياها رئيس الدولة.. قيادات وطنية تحمل إرث زايد وفكره.. نسأل الله لهم التوفيق والسداد في خدمة وطننا وشعبنا».