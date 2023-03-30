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عمار النعيمي: مواصلة مسيرة التقدم والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة

عمار النعيمي: مواصلة مسيرة التقدم والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة
30 مارس 2023 04:32

أبوظبي (الاتحاد)

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بارك سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بمناسبة القرارات الصادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم إمارة أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. وقال سموه عبر «تويتر» أمس: «نهنئ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بتعيين سموهما نائبين لحاكم إمارة أبوظبي، ونبارك لهما ثقة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، نسأل الله مخلصين أن يوفق خُطاكما على طريق البناء والنماء، ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة». وأضاف سموه: «نهنئ ونبارك للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الثقة الغالية التي أولاها لكم سيدي صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه حكام الإمارات بتعيينكم نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، نحن على يقين بأنكم أهل لهذه الثقة.. أسأل الله أن يعينكم على تحمل أعباء المسؤولية، متمنياً لكم التوفيق والنجاح».
وتابع سموه: «أبارك لأخي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، ورئيساً للمجلس التنفيذي في أبوظبي، ثقة غالية وتكليف هو أهل له، فقد تربى في مدرسة محمد بن زايد ونهل منه الحكمة والرؤية والتواضع والبساطة».

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