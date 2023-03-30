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حمدان بن زايد يهنئ منصور وهزاع وطحنون بن زايد وخالد بن محمد بن زايد

حمدان بن زايد يهنئ منصور وهزاع وطحنون بن زايد وخالد بن محمد بن زايد
30 مارس 2023 04:32

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة تعيينه نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.
كما هنأ سموه، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي.
كما هنأ سموه، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. وقال سموه عبر «تويتر»: «أبارك لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وإلى شعب الإمارات على الثقة الغالية التي حظي بها الشيخ هزاع والشيخ طحنون والشيخ منصور والشيخ خالد بن محمد.. متمنياً من الله العلي القدير أن يوفقهم لما فيه مصلحة الوطن ومواصلة مسيرة الخير والتقدم التي تشهدها دولتنا».

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