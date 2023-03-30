طحنون بن محمد يهنئ منصور وهزاع وطحنون بن زايد وخالد بن محمد بن زايد

العين (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة تعيينه نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نبارك لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تعيينه نائباً لرئيس الدولة.. تهانينا بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.. سائلين المولى دوام السداد والتوفيق في خدمة الوطن».

كما هنأ سموه، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نبارك لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان تعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي. تهانينا بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.. سائلين المولى دوام السداد والتوفيق في خدمة الوطن». كما هنأ سموه، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نبارك لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، تهانينا بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سائلين المولى دوام السداد والتوفيق في خدمة الوطن».