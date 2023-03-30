سيف بن زايد: مستقبل الإمارات أكثر إشراقاً وازدهاراً

أبوظبي (الاتحاد)

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينهما نائبين لحاكم إمارة أبوظبي. كما بارك سموه، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة، وبارك سموه، لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر» أمس: «بالرؤية المباركة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أبارك لإخواني الشيخ منصور والشيخ خالد والشيخ هزاع والشيخ طحنون على الثقة الغالية.. أسأل الله لهم التوفيق والنجاح في خدمة الوطن والقائد والمجتمع.. مستقبل الإمارات أكثر إشراقاً وازدهاراً».