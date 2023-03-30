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ذياب بن زايد: امتداد لمسيرة مباركة بدأها الوالد المؤسس

ذياب بن زايد: امتداد لمسيرة مباركة بدأها الوالد المؤسس
30 مارس 2023 04:32

أبوظبي (وام)

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 أكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان أن القرارات الوطنية والتعيينات القيادية الجديدة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هي امتدادٌ لمسيرة مباركة بدأها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتأكيد على فرادة النموذج القيادي الذي يقدمه سموه. وهنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، سمو الشيوخ وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بالثقة الغالية لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والتكليف السامي. فقد هنأ سموه، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتعيينه نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بتعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بتعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سائلاً المولى عز وجل أن يسدد خطاهم، وأن يوفقهم في مواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

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