محمد القرقاوي: رؤية واضحة لمستقبل الإمارات

دبي (الاتحاد)

هنأ معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، قيادة ومجتمع دولة الإمارات بالثقة الغالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تجسدت في قرارات سموه بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.

وقال محمد القرقاوي: «إن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة تشكل امتداداً لرؤية قيادية واضحة لمستقبل دولة الإمارات، بما يعزز تنافسيتها وريادتها في السنوات والعقود المقبلة، وتعكس توجهات سموه لمواصلة مسيرة الازدهار والتطور في دولة الإمارات عموماً، وفي إمارة أبوظبي على وجه الخصوص».

وأكد محمد القرقاوي مواصلة العمل لتجسيد رؤى القيادة الرشيدة، وتكثيف الجهود لترجمة توجهاتها بالوصول بدولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً في مختلف المجالات.