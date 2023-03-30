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عهود الرومي: ثقة غالية بخيرة القيادات

عهود الرومي: ثقة غالية بخيرة القيادات
30 مارس 2023 04:29

دبي (الاتحاد)

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أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، إلى جانب تعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، تعكس الثقة الغالية لسموه في خيرة قياداتنا الوطنية.
وقالت عهود الرومي: «إن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة، تجسد رؤية قيادية فذة لمستقبل دولة الإمارات، وتؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الازدهار والتطوير والبناء بقيادة سموه، وتبشر بمزيد من الإنجازات الكبرى التي تضيف لمكتسبات دولة الإمارات وتعزز ريادتها عالمياً».
وهنأت عهود الرومي أصحاب السمو الشيوخ بالثقة الغالية لصاحب السمو رئيس الدولة، وأكدت مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في ظل القيادة الرشيدة.

عهود الرومي
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن راشد
هزاع بن زايد
منصور بن زايد
خالد بن محمد بن زايد
طحنون بن زايد
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