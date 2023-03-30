الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك

إمارات الدولة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المهنئين بشهر رمضان الفضيل مساء أمس الأربعاء في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني من الشيخ طالب بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن صقر القاسمي والشيوخ، والدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، وعدد من أعضاء السلطة القضائية والنيابية بالدولة، وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، وممثلي المؤسسات الدينية.

وأعرب المهنئون عن تهانيهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال، كل من الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني، مدير دائرة الطيران المدني، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، أمس، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، الذي قدم للسلام على سموهما، وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي مع سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، والحضور، التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة والأمن والسلام.

كما تقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، ومن اللواء ركن سالم جمعة الكعبي، رئيس الإدارة التنفيذية للقضاء العسكري، وعبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق.

كما تبادل سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك مع أعيان ووجهاء القبائل وجموع المهنئين من المواطنين والمقيمين بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك الذين توافدوا من مختلف أنحاء الدولة إلى قصر الرميلة.

حضر الاستقبالات، الشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد سيف الشرقي.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. حضر الاستقبالات، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ فيصل بن سلطان القاسمي والشيوخ الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، داعين العلي القدير أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية الخير والازدهار.

وتقبل سموه تهاني الشهر الفضيل من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والبنوك العاملة بالدولة، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان من الدكتور جلال حاتم، مدير جامعة أم القيوين، والهيئة الإدارية والتدريسية بالجامعة، والكار الطبي والإداري بمستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين الذين قدموا لسموه أجمل التهاني والتبريكات بهده المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين والمسؤولين.

حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل. وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. حضر الاستقبال، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.