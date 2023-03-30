خالد بن محمد بن زايد.. ولي عهد أبوظبي

سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان
ولياً للعهد في إمارة أبوظبي - رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
- يكمل سموه مسيرة البناء والتطوير والتنمية
- مرحلة جديدة يبدأها في الإمارة من الازدهار والنماء
- مسيرة عمل جديدة لمتابعة الإنجازات وتحقيق التميز
- ترأس مكتب أبوظبي التنفيذي منذ عام 2019
- شغل سموه رئيس لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية
- يتولى سموه رئاسة مجلس الإمارات للجينوم منذ 2021
- عُيِّن في 2016 نائب مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني
- في العام نفسه 2016 عُين سموه رئيساً لجهاز أمن الدولة
- سموه عضو مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»