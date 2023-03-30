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الإمارات

خالد بن محمد بن زايد.. ولي عهد أبوظبي

خالد بن محمد بن زايد
30 مارس 2023 04:36

سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان
ولياً للعهد في إمارة أبوظبي - رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي

- يكمل سموه مسيرة البناء والتطوير والتنمية

- مرحلة جديدة يبدأها في الإمارة من الازدهار والنماء

- مسيرة عمل جديدة لمتابعة الإنجازات وتحقيق التميز

- ترأس مكتب أبوظبي التنفيذي منذ عام 2019

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- شغل سموه رئيس لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية

- يتولى سموه رئاسة مجلس الإمارات للجينوم منذ 2021

- عُيِّن في 2016 نائب مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني

- في العام نفسه 2016 عُين سموه رئيساً لجهاز أمن الدولة

- سموه عضو مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»

أبوظبي
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي
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