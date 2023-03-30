منصور بن زايد.. تاريخ حافل في خدمة الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

في بداية العام الحالي، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وشاح محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لجهوده المتواصلة وإنجازاته في خدمة الوطن، وتثميناً لما قدمه سموه من جهود عظيمة لرفعة الوطن، فسموه أحد امتدادات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العظيمة وأحد أعمدة الوطن الكبيرة، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «يشرف على المصرف المركزي الذي ينظم أكبر قطاع مصرفي في المنطقة.. ويتابع سياسات الحكومة عبر المجلس الوزاري للتنمية.. ويدير جهاز الإمارات للاستثمار بأصول تتجاوز 300 مليار درهم.. ويتابع ملفات الرئاسة السيادية كافة التي تكلفه بها القيادة.. منصور رجل دولة.. ورجل اقتصاد من الطراز الأول».

تلقّى سموه تعليمه العام في مدارس أبوظبي، ونال درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الولايات المتحدة الأميركية عام 1993، وفي عام 1997 عُيّن سموه فور عودته من دراسته الجامعية رئيساً لمكتب والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث لازمه حتى وفاته، ثم تمت تسمية سموه في 02 نوفمبر 2004 وزيراً لوزارة ديوان الرئاسة، بعد دمج مكتب صاحب السمو رئيس الدولة وديوان الرئاسة، ثم أصبح سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وذلك في التشكيل الوزاري في 12 مايو 2009، وفي يوليو من عام 2022 تمت تسمية سموه وزيراً لديوان الرئاسة بموجب مرسومٍ اتحادي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ويشهد لسموه حكمته ودرايته الكاملة بالملفات والسياسات والاستراتيجيات الحكومية، حيث تولى سموه مناصب ومسؤوليات اتحادية ومحلية مهمة، كان أبرزها نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث يعد المجلس السلطة الثالثة في هيكلية السلطات الاتحادية الخمس، ويباشر المجلس دوره التنفيذي تحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد، والمجلس الأعلى، كما يتولى تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية للاتحاد، وكذلك متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد، واقتراح مشروعات القوانين الاتحادية.

ثم عين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وزيراً لديوان الرئاسة الذي تأسس في الأول من شهر نوفمبر 2004، وكان يحمل اسم «وزارة شؤون الرئاسة» آنذاك، وفي شهر يوليو من عام 2022 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 4/ لسنة 2004، بشأن إنشاء وتنظيم «وزارة شؤون الرئاسة»، واستبدال عبارة «شؤون الرئاسة» بعبارة «ديوان الرئاسة».

كما تولى سموه رئاسة المجلس الوزاري للتنمية، والذي تم في فبراير من العام 2016 تغيير اسمه من «المجلس الوزاري للخدمات» إلى «المجلس الوزاري للتنمية»، وذلك مواكبةً للتغييرات الأخيرة في التشكيل الوزاري لحكومة المستقبل وأولوياتها، والتي تهدف في المجمل إلى تحقيق قفزات تنموية في القطاعات الحيوية بالدولة، لتعزيز مكانة الدولة محلياً ودولياً.

ويرأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وهو السلطة الإشرافية والرقابية على قطاع البنوك والتأمين، كما يعمل المصرف المركزي على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق الفعالية والمرونة في النظام المالي، وحماية المستهلكين من خلال الإشراف الفعّال الذي يدعم النمو الاقتصادي لصالح دولة الإمارات وشعبها.

كما يتولى سموه رئاسة جهاز الإمارات للاستثمار، الذي يعد الصندوق السيادي الوحيد للحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تأسيس الجهاز في عام 2007، ومنذ ذلك الحين وهو يبحث عن فرص استثمار مميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مع التركيز على الاستثمار في فئات الأصول التي تساهم في تعزيز وتنويع الاقتصاد الإماراتي.

ويرأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، دائرة القضاء في أبوظبي، حيث أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، القانون رقم (23) لسنة 2006 بإعادة تنظيم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وجاء هذا القانون ليؤكد استقلالية ونزاهة القضاء وحياديته واستقلاله عن السلطة التنفيذية في الإمارة، منهجها سيادة القانون والعمل على استقلالية العاملين على تطبيقه.

ويتولى سموه رئاسة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهي السلطة المحلية المختصة بالزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والأمن الحيوي في إمارة أبوظبي، وتهدف لتطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي. ويشغل سموه رئاسة صندوق أبوظبي للتنمية الذي تأسس في 15 يوليو 1971 بهدف تحقيق سياسة دولة الإمارات فيما يخص تدعيم التنمية الاقتصادية في الدول النامية وتقديم الموارد المالية لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول.

عطاء لا يتوقف

يتولى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية التي تأسّست في عام 2007 بتوجيهات من المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وتتولى مهمّة الارتقاء بالعمل التربوي الإماراتي والعربي، في مراحله كافة، من خلال تكريم المتميزين والمبدعين في المجالات التعليمية والتربوية المختلفة، بالإضافة إلى ذلك يرأس سموه مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية التي تأسست بقانون رقم 20 في يوليو 2007 أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وتتمثل رؤيتها بمبادرات رائدة لخدمة الإنسانية، وتتركز استراتيجيتها في مجالي الصحة والتعليم محلياً، إقليمياً وعالمياً، وتتضمن استراتيجيتها التعليمية دعم مشاريع التعليم المهني في دول المنطقة، كما تشمل الاحتياجات الصحية المتعلقة بسوء التغذية وحماية الأطفال ورعايتهم، إضافة إلى توفير المياه الآمنة عالمياً.

وسموه عضو المجلس الأعلى للبترول، وعضو في مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، وعضو في مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وعضو في المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في إمارة أبوظبي، ونائب لرئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، ونائب لرئيس لجنة الميزانية العامة للحكومة الاتحادية، كما يرأس سموه مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، كما لسموه اهتمامات رياضية، فهو رئيس نادي الجزيرة الرياضي، ورئيس هيئة الإمارات لسباقات الخيل، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ورئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية.