الجمعة 31 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الوزاري للتنمية» يناقش السياسات والمبادرات الهادفة لدعم المنظومة الحكومية

منصور بن زايد مترئساً الاجتماع بحضور أعضاء المجلس (وام)
30 مارس 2023 04:32

أبوظبي (وام)

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم وتطوير منظومة العمل الحكومي.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة المبادرات ذات الصلة بتطوير قطاع الصادرات بالدولة، ومقترحات حول مشاريع الإسكان الحكومي، كما ناقش المجلس الوزاري إعداد مجموعة من التشريعات الاتحادية المرتبطة بالشؤون الصحية، بالإضافة إلى مناقشة إصدار قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم بعض محاور منظومة المحاماة والاستشارات القانونية بالدولة، وشؤون حماية المستهلك.

أخبار ذات صلة
الإمارات تطالب بدعم مبادرة «إسكات البنادق» في أفريقيا
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

واستعرض المجلس وناقش عدداً من التقارير الحكومية لعام 2022 بشأن أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ومستجدات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل في الدولة، بالإضافة إلى مستجدات تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة.

الوزاري للتنمية
الإمارات
منصور بن زايد
مجلس الوزراء
قصر الوطن
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
شخبوط بن نهيان يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تطالب بدعم مبادرة «إسكات البنادق» في أفريقيا
اليوم 04:10
أرشيفية
عربي ودولي
تحذيرات من محاولات فلول «الإخوان» لتعطيل العملية السياسية بالسودان
اليوم 04:10
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
عربي ودولي
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
اليوم 04:10
قوات أميركية في سوريا
عربي ودولي
«البنتاجون»: 6 جنود أميركيين تعرضوا لإصابات دماغية في سوريا
اليوم 04:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©