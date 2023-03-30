هزاع بن زايد.. نائباً لحاكم إمارة أبوظبي

سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي.

- وُلِد سموه عام 1965 في مدينة العين.

- أكمل سموه دراسته العليا في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وتخرج في كلية العلوم السياسية والإدارية.

- انضم إلى جهاز أمن الدولة عام 1983 وتولى منصب نائب رئيس الجهاز بين عامي 1982 و1992 ثم تولى رئاسة جهاز أمن الدولة حتى عام 2006.

- عُين بمرسوم اتحادي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مستشاراً للأمن الوطني حتى 15 فبراير 2016.

- في عام 2006 تم انتخابه رئيساً لمجلس إدارة بنك الخليج الأول.

- عُين في 13 ديسمبر 2010 عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

- تقلد رئاسة مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية منذ 29 فبراير 2012 حتى 28 سبتمبر 2017.

- تولى منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

- النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس الإدارة.

- الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

- يهوى رياضة الفروسية، وله إنجازات متنوعة في هذا المجال.