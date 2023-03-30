طحنون بن زايد.. نائباً لحاكم أبوظبي

سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي.

- تولى سموه في الفترة من 1996 إلى 2004 رئاسة الدائرة الخاصة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

- شغل سموه من عام 2009 إلى 2013 منصب رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة.

- في 18 مارس 2013 عُين سموه نائباً لمستشار الأمن الوطني بدرجة وزير.

- بتاريخ 14 فبراير 2016 صدر مرسوم اتحادي بتعيين سموه مستشاراً للأمن الوطني.

- تم تعيين سموه في مارس 2023 رئيساً لجهاز أبوظبي للاستثمار

- تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول

- يشغل سموه منصب رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول.

- يترأس سموه مجلس إدارة مجموعة شركات اقتصادية كبرى بالدولة.

- يرأس سموه مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة.

- سموه أول من اهتم بسباقات القدرة لدى الناشئين، وأدخل سموه رياضة الجو جيتسو والفنون القتالية إلى الإمارات.