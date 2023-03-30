الجمعة 31 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

طحنون بن زايد.. نائباً لحاكم أبوظبي

طحنون بن زايد
30 مارس 2023 04:36

سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي. 

- تولى سموه في الفترة من 1996 إلى 2004 رئاسة الدائرة الخاصة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

- شغل سموه من عام  2009 إلى 2013 منصب رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة.

- في 18 مارس 2013 عُين سموه نائباً لمستشار الأمن الوطني بدرجة وزير.

- بتاريخ 14 فبراير 2016 صدر مرسوم اتحادي بتعيين سموه مستشاراً للأمن الوطني.

- تم تعيين سموه في مارس 2023 رئيساً لجهاز أبوظبي للاستثمار

أخبار ذات صلة
الإمارات تطالب بدعم مبادرة «إسكات البنادق» في أفريقيا
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

- تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول

- يشغل سموه منصب رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول.

- يترأس سموه مجلس إدارة مجموعة شركات اقتصادية كبرى بالدولة.

- يرأس سموه مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة.

- سموه أول من اهتم بسباقات القدرة لدى الناشئين، وأدخل سموه رياضة الجو جيتسو والفنون القتالية إلى الإمارات.

أبوظبي
الإمارات
طحنون بن زايد
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
شخبوط بن نهيان يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تطالب بدعم مبادرة «إسكات البنادق» في أفريقيا
اليوم 04:10
أرشيفية
عربي ودولي
تحذيرات من محاولات فلول «الإخوان» لتعطيل العملية السياسية بالسودان
اليوم 04:10
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
عربي ودولي
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
اليوم 04:10
قوات أميركية في سوريا
عربي ودولي
«البنتاجون»: 6 جنود أميركيين تعرضوا لإصابات دماغية في سوريا
اليوم 04:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©