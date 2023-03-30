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الإمارات

رئيس وأعضاء «الوزاري للتنمية» يتسلمون أساور COP28

منصور بن زايد يتوسط أعضاء «الوزاري للتنمية» لدى تسلمهم أساور المعصم الرسمية الخاصة بمؤتمر الأطراف COP28
30 مارس 2023 04:31

أبوظبي (وام)

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أكد أعضاء المجلس الوزاري للتنمية، أهمية مواصلة العمل الجماعي، وتضافر الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي لتقديم نسخة استثنائية وفاعلة من مؤتمر الأطراف COP28، وذلك خلال تسلمهم أساور المعصم الرسمية الخاصة بالمؤتمر. 
وتتميز أساور COP28 بتصميمها المنفرد والمبتكر، فهي مصنوعة بالكامل من المواد المستدامة والتي يمكن أن يعاد تدويرها، وهو ما يعكس روحية المؤتمر وأهدافه الكامنة في حماية البيئة وتعزيز الممارسات المستدامة لحماية المناخ والإنسان والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. 
كما تحمل الأساور مجموعة من الرموز المستخدمة في شعار المؤتمر، والتي تعكس العلاقة بين الإنسان والطبيعة والتكنولوجيا والابتكار، وهو ما يجسد بشكل إبداعي التزام دولة الإمارات تجاه البيئة والمناخ، وتقدمها اللافت في هذا الملف على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث استطاعت الإمارات العربية المتحدة أن تحقق نتائج نوعية وإنجازات بارزة خلال السنوات الماضية في مختلف مجالات الاستدامة البيئية وحماية المناخ.
 وتحرص الدولة من خلال استضافة هذا الحدث العالمي، إلى قيادة منظومة عمل مبتكرة متعددة الأطراف، ترسّخ الإجماع العالمي لتقديم حلول ونتائج وشراكات مناخية رائدة، قادرة على إحداث تغيير إيجابي ضمن الملف البيئي على مستوى العالم. 
وتحمل الأساور شعار مؤتمر COP28، والمتمثل بأننا جميعاً سكان «عالم واحد»، حيث جاء التصميم في شكل كروي باللونين الأخضر الفاتح والداكن، ليحتوي على مجموعة من الرموز المتنوعة المتعلقة بالعمل المناخي، بما فيها الإنسان وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وعناصر من الحياة البرية والطبيعة، وكلها متضمنة داخل شكل كرة أرضية، بما يعكس الثروة والإمكانات التي تمتلكها البشرية لتحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة. وتتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة المؤتمر في مدينة إكسبو نوفمبر القادم، داعية  الأطراف المعنية كافة للعمل معاً والتعاون لتحقيق نتائج طموحة وشاملة للجميع.

الوزاري للتنمية
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COP28
المناخ
الإمارات
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