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الإمارات

أحمد الظاهري: طموحات بلا حدود

أحمد الظاهري
30 مارس 2023 04:29

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل مسيرتها الخيرة برؤية واضحة وطموحات لا حدود لها.
وقال الظاهري إن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين أصحاب السمو الشيوخ تحقق رؤية الدولة وطموحاتها في صناعة مستقبل أفضل للمجتمع وللأجيال القادمة. وهنأ الظاهري، أصحاب السمو والشيوخ ومجتمع دولة الإمارات بهذه المناسبة الخيرة، متمنياً لسمو الشيوخ التوفيق في ترجمة توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، وتحقيق رؤية الدولة وطموحاتها في صناعة مستقبل أفضل للمجتمع وللأجيال القادمة.

أحمد الظاهري
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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