محمد بن ركاض: مكانة عالية وثقة كبيرة

العين (الاتحاد)

قال الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي: «إن المراسيم الأميرية التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على مستوى الدولة عموماً وإمارة أبوظبي خصوصاً، تعبر عن الروح الوطنية المتمثلة بالترابط والتلاحم في القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة».

ورفع الشيخ محمد بن ركاض، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى سمو الشيوخ الذين شملتهم المراسيم الأميرية بتعيينهم في المواقع القيادية الجديدة، والدور الكبير الذي ينم عما يحظون به لدى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من مكانة عالية وثقة كبيرة لقاء مسيرتهم الحافلة بالإنجازات والعطاءات في خدمة الوطن. داعياً العلي القدير أن يديم على الإمارات نعمة الاتحاد والرخاء والقوة، والوحدة الوطنية والتقدم والازدهار.